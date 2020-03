Et passa pel cap saltar-te l'estat d'alarma? Aquestes són les sancions que et poden caure

Des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma, amb un pla de xoc que permet facilitar els ERO temporals, controlar la sanitat i absorbir els Mossos, algunes persones no han respectat les restriccions i han continuat sortint al carrer. El decret que desenvolupa l'estat d'alarma, publicat aquesta matinada al BOE , estableix que només es pot sortir de casa en casos d'extrema necessitat, com ara anar a comprar menjar i medicaments, a treballar o a cuidar persones en situació de dependència. Tot i així, alguna gent ha continuat sortint a passejar o a fer esport, activitats prohibides per combatre la propagació del coronavirus.Saltar-se les restriccions de l'estat d'alarma pot tenir conseqüències, més enllà de les sanitàries. Les sancions poden anar des dels 100 euros en casos lleus fins als 600.000 euros o penes d'un any de presó en els casos més greus. Us els detallem a continuació:

