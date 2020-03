Perruqueries i estètiques demanen tancar els seus negocis per «l'alt risc de contagi»

L'Associació Provincial d'Empresaris de Perruqueria (Apepca) i l'Associació d'Esteticistes i Maquilladors d'Alacant i Espanya (Aempae) ha recomanat el tancament en els pròxims 15 dies dels seus establiments associats, d'acord amb les mesures decretades pel Govern i que, en el cas de les perruqueries, la seva obertura està emparada pel Reial Decret que declara l'estat d'alarma a Espanya.



"En referència al gran problema actual que estem vivint aquests dies a casa nostra amb el coronavirus, i malgrat les mesures higièniques que es prenen en els nostres llocs de treball, els nostres centres i salons podrien ser un lloc d'alt risc de contagi", adverteixen els representants de Apepca, Manuel Martínez, i de Aempae, Maria Salut Torelló.

En aquest sentit, Martínez i Torelló recorden que la tasca que fan perruquers i esteticistes es desenvolupa en llocs tancats, sent necessari la proximitat amb els clients per oferir el servei adequat."És més factible per garantir la seguretat de tots, més útil i més eficaç tancar els nostres salons i no córrer riscos, ni per als professionals ni per als eventuals clients", considera Martínez, que tot i això reconeix que el tancament de perruqueries generarà "molt de mal" al sector, ja que "obligarà a prendre mesures molt dures amb els empleats", si bé "en la majoria de casos el sector està formada per autònoms i microempreses".En conseqüència, tant des de la Apepca com la Aempae reclamen a Govern mesures concretes a favor del sector i que rectifiqui perquè, en un termini de "poques hores", s'inclogui a les perruqueries com a sector afectat amb dret a les mateixes ajudes que el resta del teixit productiu.

Per la seva banda, el Consell Nacional d'Empresaris de Perruqueria i Estètica (Conepe) ha anunciat que el sector de la perruqueria a Espanya s'ha mobilitzat per exigir a Govern que rectifiqui i decreti el tancament de les perruqueries, considerant que la salut pública i la seguretat han de prevaler en aquest cas.

Pel secretari jurídic de Conepe, Antonio Jaumandreu, les raons per a aquesta petició "són assegurar la protecció i seguretat tant dels perruquers com de la gent gran, grup de risc en aquesta pandèmia"."I és que ens resulta impossible mantenir la distància de seguretat de almenys un metre de distància recomanada pel Ministeri de Sanitat. Creiem que tots hem de contribuir a aturar aquesta pandèmia i hem de prioritzar la seguretat de tots", ha assenyalat Jaumandreu.Aquesta petició compta amb suport de salons de perruqueria com Llongueras, Franck Provost, Jean Louis David, Dessange, Marco Aldany, Rínxols, Rafael Pages, Ebanni, Luis & Tachi, els salons independents i altres agents clau de sector com el Club Fígaro.

