Barcelona no multarà els veïns que no puguin pagar les zones blava i verda mentre duri l'estat d'alarma

L'alcaldessa Ada Colau ha anunciat que des de l'Ajuntament de Barcelona portaran a nivell municipal les mesures decretades pel Consell de Ministres dissabte a la nit. L'administració aprovarà un decret municipal que pretén portar un pas "més enllà" les indicacions ordenades des de l'Estat i a les que Colau ha mostrat el seu suport, remarcant la necessitat de tenir "un marc de coordinació i unitari" .L'Ajuntament de Barcelona ha comunicat que no multarà els ciutadans que no puguin pagar les zones d'estacionament regulat, ja siguin d'àrea verda o àrea blava, mentre duri la situació d'estat d'alarma per la crisi del coronavirus. El consistori ho ha anunciat a través del compte de Twitter del telèfon 010 i ho ha justificat per la situació d'estat d'alarma establerta pel decret aprovat aquest dissabte pel Consell de Ministres extraordinari.Així mateix, Barcelona pretén garantir els serveis essencials durant els 15 dies que estarà en vigor l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol. Segons ha explicat l'alcaldessa, dins d'aquesta categoria s'inclouen totes aquelles tasques relacionades amb la neteja, seguretat sanitat i serveis socials. En conseqüència, un 44% de la plantilla municipal haurà de continuar treballant mentre que la resta haurà de romandre a casa, però sempre a disposició de les necessitats de l'administració.El tancament de parcs i jardins municipals és una de les altres ordres que s'imposaran des de l'Ajunament, així com la paralització de totes aquelles obres municipals que no siguin serveis essencials. Garantir uns ingressos mínims a tota la ciutadania o bé concedir moratòries en el pagament dels lloguers i de les hipoteques per les famílies sense ingressos són algunes de les mesures que està estudiant l'Ajuntament per resistir l'impacte econòmic derivat de la crisi del coronavirus.Colau ha anunciat que des de les àrees d'Economia i Cultura de l'Ajuntament s'està treballant per elaborar un paquet de mesures per fer front a la crisi econòmica que se'n deriva de la situació. "No volem que torni a passar com va passar el 2008", ha assegurat l'alcaldessa.

