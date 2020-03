La UAB suspèn tota l'activitat presencial

La UAB ha decidit suspendre tota l'activitat presencial i només mantindrà els serveis imprescindibles per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions. Amb aquestes mesures la universitat s'ajusta a l'estat d'alerta decretat pel govern espanyol.Segons un comunicat difós aquest diumenge per la UAB, "cal restringir al màxim la presència al campus" i per aquesta raó "els serveis que no es considerin essencials presencials no requeriran personal al campus". Les persones que hagin d'accedir ineludiblement a les instal·lacions de la universitat ho hauran de comunicar a les administracions dels centres responsables dels edificis i totes elles "hauran de seguir estrictament les mesures de seguretat establertes per Salut".La UAB ha informat a través d'un comunicat que s'han establert els mecanismes per garantir el màxim d'activitats possibles, inclosa l'atenció telefònica tot i que recomana la comunicació per correu electrònic.L'Equip de Govern i la Gerència de la UAB estaran disponibles virtualment per a qualsevol persona de la universitat. A més, s'establiran torns de presència al Rectorat. Aquestes mesures s'afegeixen a la suspensió de l'activitat acadèmica i es mantindran les pròximes dues setmanes.

