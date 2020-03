El nombre de contagiats pel coronavirus a l'Estat ja supera els 7.000 casos

L'estat espanyol s'acosta perillosament als 8.000 contagiats. El darrer recompte fet pel Ministeri de Sanitat situa el nombre de casos en uns 7.735, fet que suposa un augment de 2.000 persones des de dissabte. Pel que fa el nombre de morts, en les darrers 24 hores ja són 152 les persones que han perdut la vida, arribant a les 288 víctimes.De les 7.753 persones contagiades actualment a Espanya, 382 romanen ingressades en l'Unitat de Vigilància intensiva (UCI).La taxa de letalitat a Espanya, segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, se situa en un 3,7 per cent de morts entre els casos confirmats notificats. Madrid encapçala la llista amb 213 morts per coronavirus; seguida del País Basc, amb 23; i Castella-la Manxa, amb 10.Quant als positius registrats, la Comunitat de Madrid segueix sent la que més contagiats ha notificat, amb un total de 3.544; seguida de Catalunya, amb 715; i País Basc, amb 630.A més, Andalusia ha registrat 437 positius, Comunitat Valenciana 409, Castella-la Manxa 401, la Rioja 300, Castella i Lleó 292, Galícia 195, Navarra 183, Aragó 147, Astúries 137, Canàries 109, Extremadura 95, Múrcia 71, Cantàbria 51, Balears 28, Melilla 8 i Ceuta 1.

