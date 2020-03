Torra, a Sánchez: «La Constitució no és un fàrmac contra el coronavirus»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tingut una agenda telemàtica agitada durant el matí de diumenge. A les 8.30 ha liderat una reunió extraordinària del Govern per videoconferència per tal d'abordar l'estat d'alarma decretat per Pedro Sánchez - que inclou mesures recentralitzadores en seguretat i sanitat - i, a les 10.30, s'ha connectat a la trobada de líders autonòmics amb la Moncloa per tractar la batalla contra el coronavirus. En aquesta cita, Torra ha traslladat el rebuig a les mesures recentralitzadores i ha denunciat que no s'hagi comptat amb el Govern per elaborar-les.Un cop acabada la trobada, el president ha comparegut per demanar l'aïllament de Catalunya i de Madrid, així com també el tancament de fronteres i el confinament total de la ciutadania. Ha criticat les mesures de l'estat d'alarma per la "imposició i confiscació" de competències, i ha reclamat "autoconfinament" als catalans. "La Constitució no és un fàrmac contra el virus", ha constatat el president. Tot el contingut de la compareixença suposa un xoc frontal amb el govern espanyol, tant per les mesures concretes com per la intervenció "patriòtica" de Sánchez."No serem darrere del govern espanyol, sinó al seu costat. I, sobretot, al costat de la gent, i no de proclames patriòtiques caduques", ha assenyalat Torra, que ha acusat l'executiu espanyol de voler "liquidar" competències. L'autoconfinament desitjat pel president ha estat definit com a "lluita compartida" i com a "aturada de país", dues expressions que formen part del llenguatge de la tardor del 2017. Les mesures defensades per Torra passen perquè dilluns només vagin a treballar els professionals vinculats amb la salut i l'alimentació, els únics que no es veuen alterats.Segons fonts coneixedores de la reunió, el president ha apuntat que les iniciatives incloses en l'estat d'alarma són "insuficients", i ha reiterat la necessitat de confinar Catalunya. També s'ha queixat que no s'hagi aprovat cap pla econòmic -el vicepresident Pere Aragonès ha posat damunt la taula mesures concretes que tenen a veure amb la suspensió del pagament de l'IVA i de la quota d'autonòmics i de la seguretat social- i ha avançat que la Generalitat "continuarà prenent mesures" per "responsabilitat".[noticia]198316[noticia]Les mateixes fonts oficials assenyalen que les iniciatives que ha posat Torra damunt la taula són el "confinament domiciliari total", el tancament de ports, aeroports i trens, el tancament de fronteres i l'aïllament dels focus principals. En aquest sentit, el president ha citat els exemples de Catalunya i la Comunitat de Madrid, però també totes aquelles zones que siguin "necessàries" al llarg dels propers dies.Un cop conegut el detall del decret de l'estat d'alarma -que el Govern va rebre al mateix temps que es filtrava, ahir al migdia, als mitjans de comunicació mentre encara durava el consell de ministres monogràfic sobre la qüestió-, Torra va queixar-se públicament perquè s'estava situant la Generalitat en situació de confinament competencial. Les mesures tampoc van agradar el lehendakari Íñigo Urkullu, que es va pronunciar de forma més prudent a les xarxes socials a l'espera de la cita de líders autonòmics d'avui.En la intervenció inicial protagonitzada al vespre, Sánchez no va fer referència a la petició de Torra -verbalitzada dijous- de confinar Catalunya, però tan sols va avançar que s'analitzarà cada realitat territorial per prendre decisions concretes, tot i que ja ha generalitzat a tot l'Estat algunes decisions preses ja per la Generalitat, com el tancament de les escoles o dels comerços que no són de productes de primera necessitat. Pel que fa a les eleccions basques i gallegues, dilluns es reunirà amb els respectius presidents per decidir si s'ajornen, opció de què s'ha mostrat partidari.A preguntes dels periodistes, però, sí que es va referir a la petició del presidenet de la Generalitat. "Només podrem vèncer el virus si propiciem mesures d'aïllament", va subratllar, afegint que "el virus no entén de territoris" Per això, va apuntar que els ciutadans "només podran sortir del seu domicili per anar a treballar, comprar pa o medicines o passejar el gos" no aplicarà "cap restricció territorial", atès que no es vol "restringir la mobilitat d'una comunitat o altra, sinó restringir la mobilitat dels ciutadans, que són els transmissors". No va pronunciar-se sobre si cal tancar Madrid.Tal com s'havia filtrat durant la jornada de dissabte, els ministres de Defensa, Interior, Transports i Sanitat tindran competències per actuar i dictar ordres a tot l'estat espanyol sota la direcció de Sánchez, durant el temps que duri l'estat d'alarma. D'aquesta manera, la mesura faculta el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per prendre el control dels Mossos d'Esquadra i les policies locals. Un moviment que la Generalitat ha criticat perquè "recentralitza" competències.

