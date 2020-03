Una trentena de persones segueixen la missa de Montserrat, l'única oberta de tot Catalunya

La missa d'aquest diumenge a les 11 del matí a l'Abadia de Montserrat, l'única oberta de tot Catalunya, ha estat presenciada per una trentena de fidels. La cerimònia que es pot seguir per internet i a través de la Xarxa de Televisions Locals, ha comptat amb molt menys públic de l'habitual a causa del coronavirus. A més, des de dijous els cantants de l'Escolania estan confinats, i el cant del Virolai es posa gravat al final de la missa. A l'esplanada del monestir només s'han pogut veure amb comptagotes algunes poques desenes de turistes, sobretot estrangers, que ja havien planificat pujar o que han dormit en algun dels allotjaments de la muntanya.Des d'aquest dissabte estan tancats el Tren Cremallera i els funiculars, i aquest diumenge ja no han obert ni les botigues ni els restaurants. Diversos cartells anuncien el tancament indefinit fins a nova ordre pel coronavirus. Això ha provocat imatges inèdites en un diumenge qualsevol del mes de març, amb molts pocs excursionistes, turistes, visitants i fidels. L'esplanada davant de la basílica, normalment plena, estava pràcticament buida. Els pocs turistes que hi ha, bàsicament estrangers, intentaven buscar mètodes de transport alternatius per tornar a casa. A la carretera pujant des d'Olesa i Esparreguera, es veu molt menys trànsit de l'habitual, alguna patrulla dels Mossos d'Esquadra i algunes autocaravanes acampades en zones de descans.A la basílica, ja no es pot veure la Moreneta des del cambril, ni tampoc acostar-s'hi per fer-li petons, cosa que ja estava prohibida des de dimarts. Dos cartells a cada banc advertien de l'obligatorietat de deixar un metre de separació entre els fidels, i amb un màxim de cinc persones per cada banc, tot i que ni molt menys ha fet falta. Personal del monestir també ho recordava als assistents. A la porta de la basílica també s'advertia de les limitacions d'aforament a un màxim de 300 persones, un terç de la seva capacitat, que en cap cas s'han arribat a assolir ni de lluny.El monestir explica que ha pres aquestes decisions en aplicació de les mesures preventives per evitar el contagi del coronavirus que han anunciat les autoritats sanitàries. Per evitar possibles contagis, el monestir també va buidar totes les piques d'aigua beneïda i durant la celebració de l'eucaristia no es fa el gest de la pau. Per la mateixa raó, també s'ha decidit suspendre la jornada de portes obertes a l'Escolania que hi havia prevista per aquest diumenge.Per la seva banda, FGC ha decidit suspendre el servei comercial de transport de persones del Cremallera de Montserrat "atenent les recomanacions de la Generalitat per la crisi del covid-19". Amb tot, Ferrocarrils ha informat que es mantindrà un servei essencial operatiu de matí i tarda per "eventuals emergències" i que estarà "a disposició dels requeriments de l'Abadia de Montserrat i del Govern". En canvi, el servei comercial del Funicular de Sant Joan romandrà tancat ja que no es considera un servei de transport essencial.El nombre de visitants durant el mes de març al Monestir i al Parc Natural de Montserrat ha baixat un 30% respecte de l'any passat a causa del coronavirus. El nombre de turistes que han accedit al parc també ha disminuït considerablement durant aquest mes si es compara amb les xifres del 2019. Segons les dades registrades pels ecocomptadors, el Camí de Sant Miquel ha rebut un 28% menys de visites, el Pla de les Taràntules un 35% menys i l'afluència al Camí de Sant Jeroni ha caigut un 18%.El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha informat que les entitats que tenien previst fer caminades o trobades a Montserrat han anul·lat "de manera voluntària" les activitats. Segons el Patronat de la Muntanya de Montserrat, entre les entitats que han optat per anul·lar les activitats que tenien previst fer al Parc Natural de Montserrat hi ha l'Escola Nostra Senyora del Mar del Prat de Llobregat, l'Escola Joviat de Manresa o l'Associació Esportiva Pota-Rojos de Castellbisbal.Els bisbes de les deu diòcesis amb seu a Catalunya han decidit suspendre totes les misses amb participació de fidels, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per l'augment de contagis pel coronavirus. Les exèquies es faran de forma simplificada i els funerals s'ajornaran per a més endavant. Altres celebracions sagramentals també es posposaran. La Conferència Episcopal Tarraconense també considera bo mantenir obertes les esglésies en la mesura del possible, i s'atengui malalts i persones angoixades. Demana als fidels que intensifiquin l'oració i mirin de seguir la missa a través de la televisió, la ràdio o internet.Per això, les misses de Montserrat se seguiran fent seguint el calendari i horari monàstic i seran obertes al públic amb limitacions. Totes es podran seguir a través de la web del monestir, i la de diumenge és retransmesa en directe per la Xarxa de Televisions Locals.

