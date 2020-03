Catalunya Ràdio unifica l'antena i suprimeix esports per centrar-se en el coronavirus

Catalunya Ràdio ha decidit modificar la seva programació per adaptar-se a la demanda informativa i a les prevencions mèdiques de la seva plantilla. Així, l'emissora que dirigeix Saül Gordillo, ha decidit unificar les antenes de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació en una única programació i deixar programació enregistrada a iCat i Catalunya Música.En aquesta programació unificada de la pública Mònica Terribas dirigirà El Matí des de les 6 fins les 13 hores. De 13 a 14 hores Mariola Dinarès farà un Popap especial que deixarà pas al Catalunya Migdia primer i a l'Estat de Gràcia després. El Catalunya Nit veu ampliat el seu horari i ara s'emetrà de 8 del vespre a 12 de la nit. La primera part amb Kilian Sabrià i la segona amb Laura Rosel. Tancarà la programació La Nit dels Ignorants fins les tres del matí. Se suprimeixen programes d'esports com el Tot Costa o El Club de la mitjanit.TV3 també s'ha adaptat. Així, l'informatiu matinal i els Matins s'han suspès i seran substituïts per rondes del 3.24. A les 11 començarà el Planta Baixa amb Ricard Ustrell, que enllaçarà amb el Telenotícies, de 14 a 16 hores. Després vindrà el Cuines i el Tot es mou. La telenovel·la Com si fos ahir queda suspesa. Si que es mantindrà l'Està passant de Toni Soler, que deixarà pas al Telenotícies vespre i als programes de nit previstos, que s'alteraran amb especials. L'Esports3 ha cedit espais al Club Super3.

