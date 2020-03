Aragonès reclama una moratòria en seguretat social, autonòms i IVA durant l'estat d'alarma

1️⃣ La primera ha de ser una moratòria directa i general sobre quotes d'autònoms i seguretat social (en aquest cas, sobretot de pimes), així com de l'IVA. És a dir que es deixin de pagar mentre duri l'estat d'emergència. — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) March 15, 2020

Mesures econòmiques per mitigar els efectes de la crisi derivada del coronavirus. El vicepresident Pere Aragonès ha reclamat aquest diumenge una "moratòria directa i general" sobre quotes d'autònoms i seguretat social -en aquest cas, sobretot de petites i mitjanes empreses, així com també de l'IVA, mentre duri l'estat d'alarma decretat ahir pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Un estat d'alarma que atorga plenes competències a l'administració central mentre estigui en vigor Autònoms, seguretat social i IVA són les mesures més urgents que demana Aragonès, però també n'hi ha d'altres que, segons el parer del conseller d'Economia, caldria aplicar per evitar més contagi en l'economia de l'epidèmia sanitària. Aragonès n'està parlant amb ministres de l’àrea econòmica del govern espanyol i també s'ha posat en contacte amb la banca de Catalunya.En aquest sentit. reclama fer "a nivell global i a gran escala" el que la Generalitat va anunciar dijous: garantia pública per a préstecs per blindar la "amb suport de les autoritats monetàries i supervisores"."Necessitem que el Banc Central Europeu (BCE) sigui molt més actiu i aposti per fer el que sigui necessari" per evitar el contagi al conjunt de l'economia. Tot el que no es faci amb gran impacte avui tindrà molt cost demà", recalca el vicepresident.

