⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

El ministre francès de Sanitat, Olivier Véran, ha advertit que l'ibuprofèn, un antiinflamatori molt usat en combinació amb el paracetamol per combatre la grip convencional o per al maldecap, pot empitjorar la situació dels afectats per coronavirus. Tant l'ibuprofèn com altres antiinflamatoris.Véran recomana que els que tinguin febre han de prendre paracetamol. Segons ell, els antiinflamatoris poden interferir en les defenses de l'organisme, impedir la resposta immunitària i accelerar així el procés d'infecció pel nou virus. A parer de les autoritats franceses, que encara no han pres les mesures extremes d'Itàlia o Espanya, aquesta és una pauta de conducte observada en pacients ingressats al seu país.

