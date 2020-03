Impliquen per primer cop Felip VI en les comissions il·legals del seu pare

Per primer cop Felip VI es veu implicat en els escàndols de corrupció que afecten el seu pare, el rei emèrit Joan Carles I. La justícia investiga el compte off shore amb 100 milions de dòlars fruit del pagament de comissions de l'Aràbia Saudita pel Tren d'Alta Velocitat a la Meca. Segons que publica el diari conservador britànic The Telegraph , Felip VI seria el beneficiari del compte.D'aquest compte, on també podrien haver anat a parar altres comissions per operacions financeres, com ara la venda del Banc Zaragozano a Barclays el 2003. Del compte corrent al banc Mirabaud a nom de la Fundació Lucum n'haurien sortit també els 65 milions que Joan Carles I va pagar a la sexa examant, Corinna Larsen.La informació del diari britànic assenyala que Felip VI seria l'hereu del compte i l'encarregat d'administrar-lo si el seu pare morís i de distribuir-lo adequadament entre la família.

