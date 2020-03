Els autònoms: els altres afectats pel coronavirus

El coronavirus afecta tota la societat. Però hi ha un col·lectiu especialment perjudicat: els treballadors autònoms, que veuen com aquests dies s’estan anul·lant la gran majoria de les comandes de clients per la temor generalitzat a les conseqüències del virus.La Gemma és una treballadora autònoma de Granollers que es dedica a organitzar fires, congressos i esdeveniments a nivell internacional. Per la propagació de la pandèmia de coronavirus ha vist com se li anul·laven totes les feines que tenia previstes, i alerta que també li han suspès les que tenia previst fer d'aquí a mig any, al mes de setembre: "M'ho han anul·lat tot. En el meu àmbit de feina, de les primeres coses que s'han suspès han estat els viatges. El turisme està molt relacionat. Porto un mes i mig pendent d'aquest tema", explica, resignada.La Gemma diu que porta un mes i mig en aquesta situació perquè la suspensió del Mobile World Congress ja la va afectar, tot i que explica que aquest any per sort hi tenia menys responsabilitat.Diu que no es pot imaginar què pot passar les pròximes setmanes. Reconeix que la setmana passada estava estressada, però que com que la pandèmia ja afecta tota la societat el govern de l'estat espanyol es començarà a moure. La Gemma també reconeix la dificultat del moment i diu que pels governs tot plegat també és una gran novetat. Tot i això, proposa diverses solucions pel col·lectiu d’autònoms, tal i com ja passa a altres països. Des de facilitar el pagament d’hipoteques en diversos mesos a posposar el pagament d’impostos.La Gemma diu, resignada, que no pot fer massa cosa més. Pensa, per exemple, que és un bon moment per formar-se, però també de donar-nos suport els uns als altres. Pel que fa a la possibilitat de reinventar-se o obrir-se a altres sectors professionals, lamenta que la pandèmia ho dificultaria: "No pots contactar amb la gent, hi ha massa preocupació amb el problema i tothom està en un moment molt conservador", declara.Finalment, destaca que hi ha dos camins a seguir, dels quals agradaria que el país en seguís un: "Tenim dos miralls: Itàlia i Xina. Segurament anem cap a Itàlia, que significa anar a pitjor, però també hi ha la Xina, que se n'està sortint. Nosaltres també ens en sortirem", conclou.

