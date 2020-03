Mitjà assegura que el decret aprovat per frenar el coronavirus «no serà suficient»

“Caldrà disminuir més el transport públic i limitar el treball. La gent s’haurà de quedar a casa i només continuar aquells treballs que siguin necessitats bàsiques. El que s’ha presentat no serà suficient” @oriolmitja #FAQS116TV3 ▶️ https://t.co/7pwlXX8Yuz pic.twitter.com/r0vulgqlaE — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) March 14, 2020

El nou decret aprovat pel govern espanyol per frenar el coronavirus planteja tot una sèrie de mesures per limitar al mínim la mobilitat de la ciutadania. Unes mesures que, pel metge especialista en malalties infeccioses Oriol Mitjà, no seran "suficients". En una entreivsta al programa FAQS de TV3, Mitjà ha explicat que "caldrà reduir més el transport públic i limitar el treball".Aquesta crítica se'n deriva del fet que, el govern espanyol sí que permetrà la mobilitat dels ciutadans per anar a fer feina. Fet que implica que es podrà seguir fent ús del transport públic, el qual a nivell autonòmic i urbà està previst que continuï oferint el servei habitual. Només es limitarà al 50% aquells serveis que siguin competència estatal.

