Chacón demana a l'Estat suspendre terminis de pagament de tributs, cotitzacions i quotes d'autònoms

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha demanat a l'Estat que actuï ràpidament per suspendre terminis de pagament de tributs, cotitzacions a la Seguretat Social i quotes d'autònoms.​"Què li passa a un autònom, a un comerciant, a un empresari que deixa de facturar i ha de seguir pagant impostos, cotitzacions i subministraments? Aquesta alerta potser no la tenim interioritzada", ha indicat en declaracions a TV3, on ha remarcat que cal actuar "de manera ràpida i àgil", sense burocràcia excessiva. Ha assegurat que com a Govern faran la màxima pressió perquè l'executiu espanyol prengui aquest tipus de mesures.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor