Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, dona positiu per coronavirus

El president espanyol ha assegurat diverses vegades que l'Estat se'n sortirà, amb un marcat missatge patriòtic, i ha insistit que plantejarà a les autonomies que la recepta ha de ser "la coordinació, col·laboració i cooperació, en definitiva, la unió". El virus, ha subratllat, "no hi entén d'ideologies, partits, ni molt menys de territoris", motiu pel qual cal prendre mesures similars arreu.



En la intervenció inicial no ha fet referència a la petició de Quim Torra de confinar Catalunya, però tan sols ha avançat que s'analitzarà cada realitat territorial per prendre decisions concretes, tot i que ja ha generalitzat a tot l'Estat algunes decisions preses ja per la Generalitat, com el tancament de les escoles o dels comerços que no són de productes de primera necessitat. Pel que fa a les eleccions basques i gallegues, dilluns es reunirà amb els respectius presidents per decidir si s'ajornen, opció de què s'ha mostrat partidari.

