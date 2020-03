Vergés anuncia que dilluns començarà a Catalunya un assaig clínic per tractar el coronavirus

“Per fer la prova del coronavirus és prioritària la gent que arriba als hospitals amb qualsevol sospita perquè això forma part de protegir els professionals” @albaverges #FAQS116TV3 ▶️ https://t.co/7pwlXX8Yuz pic.twitter.com/Xv8OE1aFmN — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) March 14, 2020

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que aquest dilluns començarà a Catalunya un assaig clínic per tractar el coronavirus. Segons ha explicat al FAQs de TV3, és el primer assaig que es fa i servirà tant per a positius com per a contactes.En el cas dels positius, se'ls donarà un antiretroviral per baixar la càrrega vírica i que, per tant, deixin de transmetre el virus, mentre que en el cas dels contactes el que es buscarà és que no puguin arribar a desenvolupar el covid-19. Segons ha informat, es tindran dades dels resultats d'aquí a 21 dies. "Pot ser un canvi important", ha celebrat la consellera.

