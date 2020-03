Facilitar els ERO temporals, controlar la sanitat i absorbir els Mossos: la recepta de xoc de l'Estat

Després de més de set hores de reunió del consell de ministres, Pedro Sánchez ha comparegut des de la Moncloa per detallar l'abast de les mesures de l'estat d'alarma, anunciades divendres i que s'han concretat aquest dissabte a la nit. En un discurs que ha certificat la recentralització de les competències autonòmiques en el combat contra el coronavirus, el president espanyol ha anunciat que la mobilitat dels ciutadans quedarà reduïda de forma immediata -a partir d'aquest mateix dissabte ha especificat- per limitar els contagis. En el catàleg d'accions, l'Estat s'ha reservat el poder per controlar carpetes fins ara en mans de la Generalitat, com la policia o la sanitat, que ara dependran dels ministeris d'Interior i de Sanitat.La Moncloa ha detallat que els recursos sanitaris públics i privats de tot el territori -hospitals i clíniques que no siguin del sistema sanitari públic incloses- passaran a estar a disposició de la lluita contra el coronavirus i gestionats pel ministre Salvador Illa. Al seu torn, el ministre Fernando Grande-Marlaska tindrà l'última paraula sobre la mobilització d'efectius de les policies autonòmiques, inclosos els dels Mossos d'Esquadra, i també sobre les policies locals, com la Guàrdia Urbana de Barcelona.Sánchez ha avançat algunes línies generals de les mesures econòmiques que el proper consell de ministres aprovarà, un element que hauria generat tensions entre PSOE i Podem durant les últimes 48 hores -extrem que el president espanyol ha negat. De fet, ha atribuït la durada de la reunió del consell de ministres al fet que s'ha obert un "debat positiu en l'executiu" per afinar les actuacions dels pròxims dies. La discussió, però, ha estat rellevant.El líder del PSOE ha raonat que caldran "mesures dràstiques que tindran desgraciadament conseqüències" en el capítol econòmic. I n'ha destacat quatre potes d'actuació: el suport als treballadors, empresaris, autònoms i famílies vulnerables; una major flexibilitat per aprovar expedients de regulació d'ocupació temporals (ERO); el suport a l'activitat econòmica i les empreses; i també més recursos i ajuda per a la investigació contra el coronavirus.El president espanyol ha deixat clar que l'estat d'alarma "afecta a tot el territori espanyol durant 15 dies i es podrà allargar d'acord amb el Congrés de diputats" i, per tant, l'"autoritat competent a tot el territori serà el govern d'Espanya". Les autonomies, ha apuntat, podran actuar d'acord amb les seves competències ordinàries, però sempre "en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent", és a dir, el govern espanyol.Sánchez instarà aquest diumenge els presidents autonòmics a "deixar les diferències darrere i posar-se darrere del govern espanyol" i ha apel·lat a la història de la Constitució. "Entre tots i totes, vencerem el virus. No hi ha territoris, els nostres ciutadans són els primers. Hem de ser el gran país que som. Donarem una resposta conjunta, amb el govern d'Espanya liderant una resposta comuna", ha asseverat.El president espanyol ha assegurat diverses vegades que l'Estat se'n sortirà, amb un marcat missatge patriòtic, i ha insistit que plantejarà a les autonomies que la recepta ha de ser "la coordinació, col·laboració i cooperació, en definitiva, la unió". El virus, ha subratllat, "no hi entén d'ideologies, partits, ni molt menys de territoris", motiu pel qual cal prendre mesures similars arreu.En la intervenció inicial no ha fet referència a la petició de Quim Torra de confinar Catalunya , però tan sols ha avançat que s'analitzarà cada realitat territorial per prendre decisions concretes, tot i que ha generalitzat a tot l'Estat algunes decisions preses ja per la Generalitat, com el tancament de les escoles o dels comerços que no són de productes de primera necessitat. Pel que fa a les eleccions basques i gallegues, dilluns es reunirà amb els respectius presidents per decidir si s'ajornen, opció de què s'ha mostrat partidari.A preguntes dels periodistes, però, sí que s'hi ha referit. "Només podrem vèncer el virus si propiciem mesures d'aïllament", ha subratllat, afegint que "el virus no entén de territoris" Per això, ha apuntat que els ciutadans "només podran sortir del seu domicili per anar a treballar, comprar pa o medicines o passejar el gos" no aplicarà "cap restricció territorial", atès que no es vol "restringir la mobilitat d'una comunitat o altra, sinó restringir la mobilitat dels ciutadans, que són els transmissors" Tal com s'havia filtrat durant la jornada , els ministres de Defensa, Interior, Transports i Sanitat tindran competències per actuar i dictar ordres a tot l'estat espanyol sota la direcció de Pedro Sánchez, durant el temps que duri l'estat d'alarma. D'aquesta manera, la mesura faculta el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per prendre el control dels Mossos d'Esquadra i les policies locals."Els integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals quedaran sota les ordres directes de titular de el Ministeri de l'Interior, als efectes d'aquest reial decret, en el que sigui necessari per a la protecció de persones, bens i llocs podent imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa", diu la norma.En govern espanyol avisa que "la ciutadania té el deure de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions". A més, fixa que les comunitats autònomes amb policia pròpia, com Catalunya o el País Basc, han d'establir mecanismes de coordinació a través de les Juntes de Seguretat.L'objectiu és complir amb l'ordre de limitar la circulació de persones. Interior torna a assumir així la coordinació de cossos autonòmics dos anys i sis mesos després del referèndum de l'1-O. El 23 de setembre de 2017, la Fiscalia va designar a coronel de la Guàrdia Civil i alt càrrec d'aquest departament, Diego Pérez dels Cobos, com "director tècnic" de la coordinació de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil amb la finalitat que s'evités la votació. Un mes després es va cessar el Govern en aplicació de l'article 155.El decret nomena com a autoritats delegades, sota la direcció de Sánchez, als ministres de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i Sanitat, Salvador Illa. En aquelles àrees de responsabilitat que no recaiguin en la competència d'algun dels titulars anteriors, l'autoritat competent delegada serà d'Illa. Tots quatre ministre queden habilitats per a dictar els acords, resolucions, disposicions i instruccions interpretatives que siguin necessaris per garantir els corresponents serveis per tal de protegir persones, béns i llocs.Això inclou que puguin ordenar requises temporals de tot tipus de bens necessaris per al compliment dels fins que preveu aquest reial decret, en particular per a la prestació dels serveis de seguretat o dels operadors crítics i essencials. En els mateixos termes, afegeix el decret, "es pot imposar la realització de prestacions personals imprescindibles per a la consecució dels fins perseguits". Ara bé, cada Administració conservarà les competències en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que consideri necessàries en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent, segons el decret.Una altra de les mesures incloses ha estat la limitació de la lliure circulació dels ciutadans a tot l'Estat a partir d'aquest mateix dissabte, per frenar l'expansió del coronavirus, ja que tan sols estarà permesa en determinats casos concrets. Les persones només podran circular "per les vies d'ús públic" en vuit supòsits, entre els quals es hi ha l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.De la mateixa manera, el govern espanyol permet sortir al carrer per assistir a centres sanitaris, per desplaçar-se al lloc de treball, o per tornar al lloc de residència habitual. Un altre dels supòsits permesos és el desplaçament per a l'assistència i cura a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerable, o per anar a entitats financeres, "per causa de força major o situació de necessitat", o per "qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada.El govern espanyol limita també la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic, i només permetrà aquest tipus de desplaçaments per a la realització de les activitats anteriorment esmentades, o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei. Fins i tot en els desplaçaments permesos, però, els ciutadans han de respectar "les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries" i el ministeri de l'Interior podrà "acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius".El decret també inclou que el govern espanyol podrà mobilitzar les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per garantir el subministrament alimentari durant el període d'estat d'alarma. En l'article 16, el reial decret estableix les mesures necessàries per garantir el subministrament alimentari, entre les que inclou la possibilitat d'acordar la intervenció d'empreses o serveis. "L'exèrcit ja està preparat", ha asseverat Sánchez.A més, estipula que les autoritats competents poden prendre decisions per garantir el proveïment "en els llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d'aliments des de l'origen fins als establiments comercials de venda al consumidor". En concret, quan resulti necessari per raons de seguretat, es podrà acordar l'acompanyament dels vehicles que realitzen el transport d'aquests béns de primera necessari.També podrà establir cordons sanitaris per permetre l'entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d'establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, fàbriques de pinsos per a alimentació animal i els escorxadors. És en aquest marc on inclou la possibilitat de decretar la mobilització de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de les Forces Armades per tal d'assegurar el bon funcionament de tot l'anterior.Pel que fa a l'àmbit sanitari, el decret estableix que "totes les autoritats de les administracions públiques" del territori espanyol, "i en particular les sanitàries", així com els funcionaris i treballadors al seu servei, quedaran sota les ordres de Salvador Illa, quan "sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs". Aquesta mesura en l'àmbit sanitari ha de possibilitar una "millor distribució en el territori de tots els mitjans tècnics i personals" segons les necessitats que hi hagi en cada moment per fer front a la crisi sanitària provocada pel coronavirus.El ministre de Sanitat també podrà impartir ordres per assegurar el proveïment del mercat i el funcionament dels serveis als centres de producció afectats per la falta de productes necessaris per a la protecció de la salut pública. Illa també podrà intervenir temporalment indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa. Això inclou els centres sanitaris de titularitat privada -tal com ha subratllat Sánchez, que ha afirmat que controlarà els hospitals privats- i també la indústria farmacèutica.L'incompliment de l'estat d'alarma serà sancionat. El text no especifica les sancions però es remet al text de la Llei en què també es precisa que, si l'incompliment és per part d'una autoritat, aquesta pot perdre facultats del seu càrrec. Aquest article també estableix que, si la desobediència fos comesa per funcionaris, les autoritats podran suspendre'ls immediatament en l'exercici dels seus càrrecs i es notificarà al superior jeràrquic, a l'efecte de l'oportú expedient disciplinari, tot i que després seria el jutge qui establiria la culpa.Igualment, el govern espanyol ha suspès els terminis processals per a tots els ordres jurisdiccionals i també els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput de terminis es reprendrà al moment en què perdi vigència el Reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor