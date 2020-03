La Policia Local de la Llagosta desallotja 80 nens que havien entrat al camp de futbol

La Policia Local de la Llagosta ha informat que aquest dissabte han desallotjat 80 nens que han saltat la tanca i han accedit al camp de futbol de la localitat. La policia ha publicat un missatge al seu compte de Facebook en què es critica el que ha passat i es crida l'atenció als pares: "Us demanem la màxima responsabilitat amb els vostres fills i filles. Estem en una alerta sanitària en fase d'emergència, els nens i les nenes no han d'estar al carrer sols i fent vida normal. Això ho pararem entre tots i totes. Us demanem la màxima col·laboració per poder contenir l'expansió del coronavirus".L'alcalde del municipi, Óscar Sierra, ha comentat a la mateixa publicació: "Així no! El que està passant és molt greu. Pares i mares, us toca moure fitxa. Pot ser que el teu fill t'estigui portant alguna cosa a casa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor