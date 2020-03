Es pot arribar als 60.000 infectats per coronavirus a l'Estat en deu dies?

El nombre d'infectats per coronavirus avança més ràpid a l'Estat que no a Itàlia, com ja s'ha analitzat . El nombre d'afectats italians arribava aquest diumenge als 21.157, però com poden evolucionar les infeccions a l'Estat? Un escenari factible, si les mesures extraordinàries preses no són més efectives que a l'altre país, és que la quantitat de casos detectats s'acosti als 60.000 en uns deu dies.En línia amb els càlculs publicats divendres a, la corba ascendent pel que fa al nombre de casos a l'Estat segueix sent clarament més pronunciada que la d'Itàlia a aquestes alçades, és a dir, prenent de partida el dia en què als dos llocs es van assolir els 200 infectats. Això, a l'Estat, va ser fa nou dies, en els quals l'expansió ha estat exponencial, amb una mitjana de 39,3% casos més cada dia. En els nou dies posteriors als 200 infectats a Itàlia, el creixement va ser també ràpid, però de 31,8% de casos diaris nous, un 19% menys.Si l'Estat mantingués aquest ritme en els propers deu dies, el 24 de març hi hauria ja prop de 160.000 infectats detectats. Ara bé, aquesta evolució no és realista, ja que implicaria que totes les mesures preses fins ara no tindrien cap tipus d'efecte. De fet, a Itàlia, actuacions severes com restriccions de moviments o, finalment, el confinament de tot el país han reduït la velocitat de propagació.En els darrers nou dies -els nou dies posteriors als analitzats anteriorment-, hi ha hagut una mitjana de 21,5% casos nous diaris a Itàlia, és a dir, que s'ha aconseguit reduir l'expansió del virus en un terç. Si l'èxit és similar a l'Estat, això implicaria que, en els propers nou dies, hi haurà un creixement exponencial de 26,5% de nous infectats diaris.De ser així, això comportaria que aquest diumenge s'arribés a més de 7.000 casos a l'Estat, superant clarament els 10.000 el dimarts, sobrepassant els 20.000 el divendres i, a partir d'aquí, arribar als 60.000 d'aquí a 10 dies. Tot i això, cal tenir en compte que, a la Xina, se n'han detectat poc més de 80.000, cosa que fa difícil que realment s'assoleixi aquesta xifra en un estat amb molta menys població.I és que aquesta és tan sols una fórmula matemàtica i cal tenir en compte molts condicionants com, per exemple, que una corba ascendent molt marcada -com hi ha ara a l'Estat- comporti que, després de pujar molt ràpid, el ritme freni o caigui abans. O simplement que no hi hagi eines per detectar tants casos, en haver-se sobrepassat les possibilitats del sistema sanitari, el veritable risc d'una expansió tan accentuada.

