VÍDEO Com es pot contribuir a aturar l'expansió del coronavirus? Us ho explica Salut

"Aturar el coronavirus està en les mans dels ciutadans". Sota aquesta campanya la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut demanen la col·laboració de tothom per evitar la propagació de la pandèmia de Covid-19 al territori català. A través de diverses mesures i sacrificis socials, el Govern reclama a la població que es quedi a casa si no és per motius d'estricta necessitat.A través d'un vídeo publicat per Salut demanen diverses mesures:- Protegir les persones més vulnerables, com la gent gran o pacients amb patologies prèvies de risc.- Evitar visites, reunions i actes socials.- Evitar aglomeracions i espais tancats amb molta gent.- Una mesura destinada a infants, adolescents i joves: reduïr l'ambient d'oci i les celebracions d'aquestes característiques, complint les mesures anteriors.- Respectar 1 o 2 metres de seguretat quan es vagi a comprar a les farmàcies o a les zones alimentàries.- Rentar-se les mans de manera sovint

