El Govern acusa Sánchez d'usar l'estat d'alarma per envair competències

El Govern no permetrà que l'estat d'alarma serveixi per vulnerar competències de la Generalitat. Així ho ha asseverat aquest dissabte la conseller de la Presidència, Meritxell Budó, en relació a l'esborrany de Reial decret llei que s'ha filtrat i que apunta que els ministres de Defensa, Interior, Transports i Sanitat s'atribueixen competències a tot l'Estat , com el control dels Mossos o de la sanitat pública."No permetrem que es vulnerin les nostres competències, sobretot veient que el govern espanyol està responent tard i malament", ha clamat Budó, que subratllat que l'estat d'alarma ha de servir per assolir una major coordinació, "però no per agafar control dels serveis de seguretat, salut i transport de Catalunya".La també portaveu del Govern ha mostrat la seva "sorpresa" també pel retard en la conferència telemàtica de presidents autonòmics , ajornada fins diumenge "tenint en compte que cada minut que passa és un minut d'or en la lluita contra el coronavirus". En aquest sentit, ha reiterat la petició de Quim Torra de confinar tot Catalunya En tot cas, seria en aquesta conferència de presidents on el Govern plantejaria les seves objeccions a una eventual "invasió competencial" com la que preveu Budó, que ha subratllat que els professionals de seguretat i sanitat són "perfectament competents i estan duent a terme les seves tasques de manera molt professional", a diferència, assegura, de l'executiu espanyol. Torra, en aquest sentit, ja s'ha posat en contacte amb el lehendakari Iñigo Urkullu, amb qui ha coincidit en la crítica a l'esborrany de decret.El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha reiterat que la Generalitat pot confinar Catalunya, però espera que Pedro Sánchez respongui si hi col·laboraria tancant ports i aeroports, ja que, si no es fes així, es tractaria d'un "confinament molt porós i podrien arribar persones amb la malaltia". "Malauradament, el govern espanyol no ha respost", ha lamentat.Buch ha explicat també que els Mossos han tancat 322 locals, arran de la prohibició de tenir oberts espais d'oci o restauració des de la mitjanit de divendres a dissabte, i que la circulació entorn de Barcelona s'ha reduït al 500%. Tot i això, ha subratllat que, amb això, no n'hi ha prou, i ha demanat que "no hi hagi desplaçaments que no siguin indispensables".

