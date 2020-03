VÍDEO El missatge de coratge i suport d'Iniesta des del Japó pel coronavirus

"Vivim preocupats pel que està passant i volem ajudar posant-nos en el lloc d'aquells que pitjor ho estan passant , o bé perquè els va afectar directament a ells o els seus familiars i amics , o perquè estan treballant en primera línia per combatre-ho en hospitals i centres de salut. Vull enviar molta força a tots ells", ha escrit Messi.

Andrés Iniesta, excapità i exjugador del Futbol Club Barcelona, ha volgut enviar un missatge a tots els seus seguidors per afrontar la crisi i el confinament pel coronavirus. "Ens afecta a tots", ha explicat el membre del Vissel Kobe, l'equip japonès on milita actualment. Iniesta ha informat de la seva situació des del Japó, on ha afectat des del principi la crisi del covid-19, per la seva proximitat amb la Xina."Estem seguint tot el que passa a Espanya. Us envio tot el meu suport i un agraïment a tots els sanitaris, metges, infermers... tots els que esteu treballant. Se'ns posa la pell de gallina en veure certes imatges i certs comentaris. Els nostres pensaments estan amb vosaltres", conclou Iniesta.El capità del Futbol Club Barcelona, Leo Messi, s'ha pronunciat sobre el confinament a casa per la crisi del coronavirus. Amb un missatge a les xarxes socials, acompanyat dels seus fills, l'astre argentí ha volgut enviar "molta força" a tothom i recordar que és el moment "de ser responsables". Ha demanat que tothom es quedi a casa seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

