VÍDEOS Itàlia canta per combatre el coronavirus

Itàlia canta contra el coronavirus 🇮🇹😷. Des de fa diversos dies, veïns de ciutats i pobles del país transalpí confinats surten als balcons per unir-se a través de la música 🎶. És una acció espontània que podria arribar al nostre país ja que hi ha diverses iniciatives a la xarxa per impulsar-lo. 📹 a Salerno, Florència, Nàpols, Torí, Benevent…

