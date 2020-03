La Confraria dels Dolors de Lleida mostrarà la verge per lluitar contra el coronavirus

La Confraria dels Dolors de Lleida usarà la patrona per lluitar contra el coronavirus. La verge serà treta del camerino de l'oratori del carrer Cavallers i situada a l'altar major de la parròquia.Aquest fet, segons expliquen des de la junta de la confraria, no passava des d'abans de la Guerra Civil, per la qual cosa es tracta d'un gest històric a la ciutat.A la demarcació de Lleida s'han confirmat aquest divendres a la tarda un total de 26 casos positius nous de coronavirus d'edats diverses, la majoria gent gran. La darrera informació que s'havia donat de casos positius al territori era de 17 pacients, per la qual cosa s'ha augmentat la xifra en nou persones.Quatre dels afectats estan hospitalitzats i un es troba a la UCI. En aquest sentit, el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, assegura que hi ha 57 sanitaris en vigilància per risc de contagi després de tractar amb pacients.

