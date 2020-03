Tanca el CAR de Sant Cugat per un cas positiu de coronavirus

Un cas positiu de coronavirus obliga a tancar totalment el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. Segons ha pogut avançar Esport 3 , ahir divendres 13 de març es va detectar un positiu entre un dels membres del personal sanitari del centre fet que ha precipitat el complet tancament del recinte esportiu.Després de les noves mesures preventives anunciades per la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, les instal·lacions només havien quedat operatives per als esportistes classificats o amb opcions per classificar-se als Jocs Olímpics de Tòquio.Un fet que, segons indica el mitjà públic, suposa un contratemps important per esportistes com el grup de nedadors encapçalats per Mireia Belmonte o Jèssica Vall, que havien tornat de abans d'hora de la concentració d'altura a Sierra Nevada i que pretenien seguir entrenant-se a prop de casa.Ahir també es van confirmar en un CAP de Sant Cugat dos casos de coronavirus. L'Hospital Universitari MútuaTerrassa va confirmar a NacióDigital que es tractava de dos membres del personal sanitari del CAP Sant Cugat, tot i que no s'ha especificat quin d'ells.Fonts de MútuaTerrassa també han informat que fins a 14 professionals més estan aïllats com a conseqüència dels contactes que haurien tingut amb les persones afectades. Els nous casos de coronavirus es troben en règim d'aïllament a casa i actualment a MútuaTerrassa hi ha tres casos ingressats amb Covid-19.Precisament aquest divendres al migdia, l'alcaldessa, Mireia Ingla, ha demanat a la població corresponsabilitat i "baixar el ritme" de la ciutat per evitar el nombre de contagis. El govern local ha demanat a la ciutadania que no participi en aglomeracions i que es controlin els aforaments als locals comercials i d'oci a la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor