Sánchez endarrereix a demà la conferència de presidents i Torra reitera que cal confinar Catalunya

Moncloa m’acaba de trucar per dir-me que endarrereixen la reunió de presidents a demà diumenge. No podem perdre més temps. La situació és greu. Oferim tota la nostra col·laboració a l’Estat, però hem d’avançar. Insisteixo: cal el confinament de Catalunya #quedatacasa — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 14, 2020

La conferència de presidents que s'havia de fer aquest dissabte a la tarda per via telemàtica s'endarrereix a diumenge. Així ho ha anunciat Quim Torra en una piulada en què ha explicat que així li ho ha exposat Pedro Sánchez i en què reclama no "perdre més temps" ja que "la situació és greu". "Oferim tota la nostra col·laboració a l'Estat, però d'avançar. Insisteixo: cal el confinament de Catalunya", reitera, tal com va reclamar divendres La reunió del consell de ministres en què s'han de concretar els detalls de l'estat d'alarma s'està allargant més del previst. La compareixença de Sánchez -que va avançar la mesura divendres- havia de ser inicialment a les 14h, però aquesta primer s'ha endarrerit a les 15h i després s'ha tornat a ajornar, sense data prevista. La conferència de presidents havia de començar a les 17h. En ella, a més de Torra, la presidenta de les Illes Balears també hauria demanat el confinament del seu territori.

