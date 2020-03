T'expliquem on trobar sèries, cinema, videojocs i llibres gratis per entretenir-te aquests dies a casa

Plataformes de sèries i pel·lícules, empreses de videojocs i altres companyies han decidit oferir alguns dels seus serveis de manera gratuïta després de les mesures preses per diversos països del món, inclòs el Govern de Catalunya. Degut a la crisi del coronavirus, moltes persones es quedaran a casa. En aquesta situació, les campanyes de diverses empreses, col·lectius, barris i ciutats per ocupar el temps des de casa són molt diverses. Alguns prefereixen seguir el hashtag creat a les xarxes #QuedatACasa i conscienciar a la gent, amb diferents passatemps i altres consumiran plataformes, llibres i cinema. En aquest sentit, hem fet un recull d'algunes d'aquestes webs i també d'altres on podeu trobar entreteniment, de manera legal i gratuïta:

