Un treballador d'una gasolinera agredeix a un client per tossir-li a la cara

Un treballador d'una benzinera de Laracha (La Corunya) ha agredit a un dels seus clients amb un objecte punxant per tossir prop d'ell sense protegir-se la boca amb la mà.Segons fonts de la Guàrdia Civil, l'agressor --que ja ha estat identificat-- va utilitzar un tornavís o unes tisores per atacar a un client que, quan anava a pagar al taulell, va tossir sense posar-se la mà sobre la boca.Malgrat tot, la víctima no va patir ferides greus, ja que l'objecte punxant no va arribar a travessar-cap part de el cos. No obstant això, sí que va ser atès pels serveis sanitaris per tractar les ferides superficials.L'agressió va tenir lloc durant el matí de divendres, quan tots dos es van embrancar en una discussió perquè el client no es va cobrir per tossir. Finalment, l'enuig va derivar en una agressió que, per sort, no ha suposat un mal major.A més, les mateixes fonts han confrimat que de moment no hi ha constància de denúncia a la Guàrdia Civil, ni tampoc cap informe de lesions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor