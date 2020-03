Sevilla suspèn la Setmana Santa pel coronavirus

El Consell de Germandats i Confraries de Sevilla, l'Arquebisbat de Sevilla i l'Ajuntament de la ciutat, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, han suspès aquest dissabte les processons de Setmana Santa a prevenció a el contagi de l'coronavirus.En un comunicat, l'Ajuntament assenyala que l'alcalde, Juan Espadas; l'arquebisbe, Juan José Asenjo; i el president de l'consell, Francisco Vélez, han mantingut aquest matí una reunió en la qual han acordat aquesta mesura."És la nostra obligació i la de tots els ciutadans cooperar en la consecució dels objectius que es planteja el nostre país en aquesta qüestió en l'actual conjuntura", conclou el comunicat, que remarca que aquest també és el "sentir" de l'autoritat religiosa quan la pròpia Conferència Episcopal opinava que s'havien de suprimir processons. Les tres entitats lamenten les conseqüències de caràcter religiós, "emocional" i econòmic que tindrà aquesta decisió.La decisió arriba després de la declaració de l'estat d'alarma i que les diverses institucions, tant estatals com autonòmiques o eclesiàstiques prenguessin mesures per evitar la propagació de la infecció, especialment en activitats d'acumulació de molta gent, com és el cas de la Setmana Santa de Sevilla.

