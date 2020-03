Els alcaldes de la Costa Brava lamenten l'arribada «massiva» de veïns de segona residència

Els alcaldes de la Costa Brava lamenten l'arribada "massiva" de veïns que tenen la segona residència a poblacions del litoral gironí, i que no respecten el confinament que han reclamat les autoritats. Asseguren que la sensació és la "d'un cap de setmana de juliol" i recorden que es tracta "d'una qüestió cívica".El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro, diu que tenen constància que "ha vingut molta gent", i demana que "respectin el confinament". Una de les localitats que més n'ha rebut és Castell-Platja d'Aro. El seu alcalde, Maurici Jiménez, lamenta que adverteixin als veïns que cal estar-se a casa i es troben "amb els carrers plens de gent que inunden els supermercats per omplir la nevera de segones residències".El mateix ocorre a altres territoris, com les comarques pallareses, les quals estan registrant aquest cap de setmana pics d’ocupació propers als que s’acostumen a produir en períodes vacacionals com Setmana Santa o els ponts festius. Una situació que ha generat inquietud i malestar entre molts pallaresos, que temen que el sistema sanitari no pugui absorbir una possible expansió del coronavirus a casa nostra.

