Disset empreses catalanes presenten ERO temporals pel coronavirus que afecten a 203 treballadors

Un total de 17 empreses de Catalunya han presentat un ERO temporal a causa de la crisi del coronavirus, segons dades facilitades a l'ACN pel Departament de Treball i que corresponen a última hora d'aquest divendres. En total, els expedients presentats fins ara afecten 203 persones, però fonts de la conselleria preveuen que el número d'empreses que facin el mateix pas s'incrementi en els pròxims dies.Aquest divendres es va reunir presencialment el Consell de Relacions Laborals per actualitzar les recomanacions pactades dilluns passat i es va decidir activar la comissió de coordinació del consell de forma permanent. Un cop el Consell de Ministres extraordinari d'aquest dissabte faci públiques les mesures de la declaració d'estat d'alarma a tota Espanya, la comissió de coordinació de Consell de Relacions Laborals es tornarà a reunir per tornar a analitzar la situació.A nivell estatal, els sindicats CCOO i UGT i les patronals CEOE i Cepyme han reclamat a Pedro Sánchez que faciliti els ERO temporals, ja que entenen que és una via per evitar acomiadaments, una mesura compartida tant per Foment com per la Pimec . Tot i això, la Intersindical-CSC planteja un fons extraordinari nodrit amb impostos de grans empreses i fortunes per evitar que els treballadors perdin salari o atur, mentre que la CGT, la IAC i agent socials reclama aturar tots els ERO , també els temporals.

