El Govern no descarta el confinament a casa com a última opció

El conseller d'Interior, Miquel Buch, no descarta el confinament real a casa com a última opció, i insta l'Estat a actuar per les comunitats que no ho fan, no per les que sí que estan prenent "les decisions correctes i adequades". Buch ha indicat a Rac 1 que el Govern treballa "amb totes les hipòtesis", també la del confinament domiciliari."No podem deixar de pensar-hi i saber com es realitzarà", ha afegit. Ha reconegut que li sorprèn que la Comunitat de Madrid "no hagi pres decisions" com les que ha pres Catalunya tot i tenir pitjors xifres d'infectats. També ha dit que el Govern està preparat per efectuar el confinament un cop l'Estat talli la circulació ferroviària, marítima i aèria."Hi ha territoris amb xifres molt més negatives que no estan prenent mesures. Jo espero que el govern espanyol prengui aquestes decisions pels qui no les han pres, no pels que les estem prenent i estem reaccionant amb tot el sentit comú", ha subratllat en referència a la Comunitat de Madrid.Buch ha explicat que la fase 1 de confinament permet llibertat de moviments, i seria la fase dos la que implicaria el confinament als domicilis. "Però l'escenari que tenim capacitat per fer immediatament és el de la fase 1", ha indicat.Ha reconegut que "no ajuda" que hi hagi gent que hagi marxat a la seva segona residència, tot i que ha recordat que no hi ha restricció en els moviments en aquest moment. "És un confinament solidari", ha dit.

