DOCUMENTS Què es pot fer i què no davant les noves restriccions pel coronavirus

Bars i restaurants tancats, i cessament de tota aquell activitat d'oci i comercial que no estigui destinada a la distribució de productes bàsics o farmacèutics. A partir d'aquest dissabte entra en vigor l'ordre del Govern de tancar tots els negocis que no siguin botigues d'aliments o farmàcies, a més que s'està pendent que l'Estat decreti l'estat d'alarma i doni resposta a la petició del president Torra de confinar Catalunya.Davant la incertesa de no saber què es pot fer i què no, l'administració ha fet públiques una sèrie d'indicacions per tenir clar quines activitats estan prohibides, quines permeses, i què és el que es recomana.

Què es pot fer i què no amb l'ordre de mobilitat mínima? by naciodigital on Scribd

Indicacions ús telèfons Salut Foto: Generalitat de Catalunya

Així mateix des de Salut es demana fer un ús responsable dels telèfons d'emergències i es recorda què: el 061 només per urgències sanitàries i del coronavirus, el 012 per consultes generals i el 112 per emergències.

