Inquietud i malestar al Pallars per la massiva arribada de forasters aquest cap de setmana

Tot i les mesures preses pel Govern i les recomanacions de no desplaçar-se si no és estrictament necessari, les comarques pallareses estan registrant aquest cap de setmana pics d’ocupació propers als que s’acostumen a produir en períodes vacacionals com Setmana Santa o els ponts festius. Són, en la majoria dels casos, famílies amb segones residències que arriben al Pallars fugint, per diversos motius, de l’àrea metropolitana de Barcelona.Una situació que ha generat inquietud i malestar entre molts pallaresos, que temen que el sistema sanitari no pugui absorbir una possible expansió del coronavirus a casa nostra. Un extrem que confirma, consultat per, el director assistencial de l’ Hospital del Pallars , Eduard Sanjurjo, que assegura que un increment de la població en moments de pic assistencial “posa en risc” el sistema sanitari pallarès.“Atendrem a tothom que vingui fins el moment que puguem, però tenim una estructura sanitària dimensionada per una població de 18.000 persones. Si aquesta augmenta de forma sensible, el nostre sistema pot trontollar i patir mes estrès que en condicions normals”, ha assegurat el director assistencial del centre hospitalari pallarès.Sanjurjo alerta, a més, de l’elevat nombre de població envellida que hi ha al Pallars i que és, precisament, la població de més risc pel que fa al contagi del coronavirus. “El que s’intenta amb les mesures del Govern és reduir la mobilitat, no donar vacances”, assegura Sanjurjo. Mentrestant apel·la a la “responsabilitat i disciplina social” dels ciutadans i fa una crida a la població perquè es quedi a casa.A nivell polític, qui ha expressat aquest sentiment amb més força és el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà , Carles Isús, que ha lamentat aque “el gran error” que s’ha comès les darreres hores és pensar que els nens estan de vacances. Isús s’ha mostrat preocupat pels desplaçaments de gent a la comarca i ha celebrat que el Govern finalment hagi decidit tancar les estacions d’esquí.Isús ha deixat clar que des de la comarca no es poden aplicar mesures en aquest sentit perquè aquestes són competència del Govern de la Generalitat. L’objectiu del president comarcal és garantir la cobertura sanitària a la comarca, quelcom que l’alcalde d’Esterri d’Àneu, Pere Ticó, veu complicat si el Covid-19 s’expandeix al Pallars. “No tenim cobertura sanitària per a tanta gent”, ha assegurat, convençut que la solució passa per “tancar fronteres”.No obstant i malgrat l'increment de malalts afectats a la demarcació de Lleida, a Catalunya i a tot l'Estat, el Pallars es manté sense casos de coronavirus . Fonts de l’Hospital del Pallars han confirmat aque les comarques pallareses no han registrat fins aquest divendres a la nit cap cas de persona amb el virus.

