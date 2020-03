Les Balears també es volen confinar davant del coronavirus

He parlat amb el President @sanchezcastejon. Hem analitzat la gravetat de la situació i li he oferit tot el suport. Li he explicat les dures mesures de contenció que hem pres i li he demanat que,per protegir a la nostra gent,restringeixi temporalment les connexions amb les Illes. — Francina Armengol (@F_Armengol) March 13, 2020

Poc després que divendres a la nit el president Quim Torra anunciés que volia confinar Catalunya per contenir l'avenç del coronavirus, la presidenta de les Balears, Francina Armengol, també va expressar la mateixa voluntat pel que respecta a les Illes.A través d'una piulada a Twitter, Armengol va explicar que havia estat parlant amb el president espanyol, Pedro Sánchez, perquè "restringeix temporalment les connexions amb les Illes".A les Balears ja porten almenys 26 positius confirmats pel coronavirus, i també s'ha ordenat el tancament de bars i restaurants així com centres escolars.La petició de confinament arriba després que divendres Sánchez hagi declarat 'estat de l'alarma a tot el territori per frenar l'expansió del coronavirus. Una mesura sobre la qual encara no ha concretat com l'aplicarà, però que d'entrada permet restringir els moviments dels ciutadans.

