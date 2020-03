TMB no vendrà bitllets en busos i prohibeix que els conductors atenguin a usuaris

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha suspès a partir d'aquest dissabte la venda de bitllets senzills en els autobusos i els conductors no faran atenció als usuaris, ha explicat en un comunicat.Els bitllets i targetes es poden adquirir en les distribuïdores de les estacions de Metro i de cinc parades d'autobús de la ciutat, a la botiga electrònica, en l'aplicació de TMB i en els punts autoritzats.També s'han tancat la tarda d'aquest divendres els Punts d'atenció situats en la xarxa de Metro, i els serveis d'informació i atenció al client es prestaran únicament per telèfon i Internet.TMB ha afegit que s'està reforçant el servei d'higiene i neteja en els vehicles i instal·lacions per evitar contagis, encara que recomana que els majors de 65 anys no usin el transport públic.Les empreses de Metro i Autobús han elaborat un pla de contingència que preveu les solucions per mantenir els serveis davant les possibles baixes de personal.Així mateix, ha decidit suspendre el servei del Barcelona Bus Turístic i del Telefèric "fins a un altre avís" a causa de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

