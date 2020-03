El Govern ordena el tancament de bars i restaurants a partir d'aquest dissabte

El Govern amplia el paquet de mesures extraordinàries per combatre l'expansió del coronavirus a Catalunya. La Generalitat de Catalunya ha decidit que a partir d'aquest dissabte -la mesura es fa efectiva a la mitjanit de divendres a dissabte- es tanquin tots els bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració, llevat d'aquells que estiguin integrats en un complex hoteler o en centres sanitaris o socials residencials. Així ho especifica la resolució governamental , publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La clausura també afecta teatres, cinemes, sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert, així com qualsevol altre establiment recreatiu. També en resulten afectades estacions d'esquí, tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.Els parcs d'atraccions tampoc es podran obrir al públic, de la mateixa manera que queden tancats qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o de lleure. Tal com el Govern ha especificat durant aquest divendres, el públic tampoc podrà accedir a centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.

Resolució publicada al DOGC que tanca bars i restaurants by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor