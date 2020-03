Dinamarca tanca les fronteres per frenar el coronavirus

Dinamarca tanca temporalment les fronteres a partir del dissabte al migdia per als no residents per intentar frenar l'expansió del coronavirus, segons ha anunciat la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aquest divendres al vespre.Frederiksen ha dit que es negarà l'entrada al país a turistes i estrangers que "no puguin aportar una prova fiable d'un objectiu per entrar a Dinamarca". Els danesos, però, tenen garantida l'entrada al país. Les forces armades i la policia controlaran la frontera. La mesura, però, no impedirà el transport de béns, aliments, medicines i productes industrials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor