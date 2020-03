El Govern vol confinar tot Catalunya

El president de la Generalitat @QuimTorraiPla compareix per anunciar noves mesures per combatre l'expansió del #COVID19 https://t.co/ALgcEYIIKd — Govern. Generalitat (@govern) March 13, 2020

"Creiem que cal confinar tot Catalunya". El president Quim Torra ha demanat al govern espanyol que autoritzi la Generalitat a confinar tot Catalunya per evitar la propagació del coronavirus. Torra ha defensat la necessitat d'"avançar-se a la malaltia", hores després que Sánchez hagi anunciat la declaració d'estat d'alarma a partir d'aquest dissabte i durant els pròxims 15 dies. El president espanyol encara no ha respost la petició. Mentre no arribi la resposta, tot i que la ciutadania prengui mesures pel seu compte, el confinament no és efectiu.Torra també ha demanat a la població no realitzar cap activitat fora de casa que no sigui imprescindible."Volem confinar el país i estem en disposició de poder fer-ho", ha assegurat Torra, insistint que els cossos de seguretat estan preparats per aplicar la mesura. El president ha demanat la col·laboració de l'Estat per aturar l'activitat de ports, aeroports i sistema ferroviari.Torra ha fet l'anunci en una compareixença de premsa que els mitjans han seguit de manera telemàtica, després de parlar per telèfon amb Pedro Sánchez. Torra no ha donat detalls de la conversa amb Sánchez però ha expressat la confiança davant la possibilitat que la declaració d'estat d'alarma que s'activarà demà a tot l'estat permeti fer realitat la proposta del Govern.Sánchez preveu anunciar demà les mesures concretes emmarcades en la declaració d'estat d'alarma. Una mesura que obre la possibilitat a restringir els moviments de la ciutadania . El president espanyol ja ha avançat que l'Estat destinarà a la seva aplicació recursos civils, militars, públics i privats.L'estat d'alarma està regulat a l'article 116 de la Constitució i desenvolupat a la Llei Orgànica 4/1981 d'Estat d'Alarma, Excepció i Setge. Els tres casos són graduals: el menys greu és el d'alarma. Després ja vénen, de major gravetat, el d'excepció i el de setge, aquest últim s'activaria en un escenari prebèl·lic. El d'alarma es contempla en casos de "greus crisis sanitàries", com epidèmies com l'actual, catàstrofes naturals o de "greu alteració de la normalitat".

