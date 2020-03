Cadenes de menjar ràpid tanquen però mantenen el servei a domicili sense contacte físic

Confinament a casa i tancament de tots aquelles àrees comercials, incloent bars i restaurants, per reduir al mínim les concentracions de gent i evitar els desplaçaments innecessaris. Aquetes són les ordres de la Generalitat, i que s'han vist reforçades per la declaració de l'estat d'alarma del govern espanyol. Així i tot algunes cadenes de menjar ràpid com Burger King o Telepizza no cessaran del tot la seva activitat ja que, malgrat tancar els locals, mantindran el servei a domicili sense contacte.El procediment per fer entrega del menjar consistirà en fer les comandes online i que el repartidor de torn la deixi a la porta del comprador sense cap mena de contacte físic, ja que el pagament també serà via pàgina web. Tant Telepizza com Burguer King asseguren als seus comunicats que han desenvolupat un protocol de seguretat per evitar el contagi i que han decidit mantenir les comandes per "contribuir" a reduir les sortides de casa. Fet que paradoxalment, podria suposar un major increment dels moviments dels riders i repartidors.

