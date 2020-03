Quan el confinament no és possible: les persones sense llar, més exposades al coronavirus

Com afecta el #coronavirus a les persones que viuen al carrer? Obrim fil.

L'epidèmia de coronavirus posa en evidència les deficiències habituals d'atenció social en àmbits com el de les persones sense llar que dormen el carrer en ciutats com Barcelona. La manca d'un sostre fa impossible qualsevol confinament i la dificultat per accedir als serveis públics fa difícil conèixer si estan afectats pel virus.Moltes persones sense llar pateixen malalties cròniques, la qual cosa les converteix en un col·lectiu de risc. Segons les últimes dades fetes públiques per l'Ajuntament de Barcelona, hi ha 2.452 persones que dormen al carrer cada dia. Una xifra que segons les entitats socials que treballen en l'àmbit del sensellarisme s'enfila fins a les 3.000. En el total de Catalunya es calcula que n'hi ha 5.000 al carrer o dormint en albergs.Una de les entitats de referència a la ciutat és Arrels Fundació i el seu director, Ferran Busquets, alerta en declaracions a, de l'especial vulnerabilitat del col·lectiu i de les possibilitats que persones sense llar estiguin afectades pel virus sense saber-ho. "Hi ha moltes dificultats per accedir a recursos sanitaris i en el cas que hi hagi coneixement d'alguna infecció, aquestes persones dormen al carrer i el confinament és impossible", explica.L'epidèmia, a més, ha provocat que serveis i col·lectius d'atenció a persones sense sostre hagin reduït la seva activitat per seguir els consells de les autoritats. "Als centres oberts 24 hores hi ha por d'afectacions entre el personal, mentre que alguns centres de dia, com el nostre, redueixen activitat o tanquen per garantir que els pròxims dies hi hagi personal disponible", constata el director d'Arrels Fundació.A la reducció de l'activitat també s'hi suma el tancament de menjador socials i de locals d'associacions que treballen amb el col·lectiu, com per exemple Lola no Estás Sola. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha assegurat que l'Ajuntament mantindrà oberts tots aquells espais de gestió municipal i que, en cas de tancar-los, es buscaran alternatives.És el que ha passat amb el Centre d'Acollida Nocturna d'Emergències -que dona servei a persones sense llar- per dos possibles positius de coronavirus.Per Busquets, la situació actual demostra la insuficiència dels recursos públics invertits en l'atenció a persones sense llar. "Fa temps que demanem més espais on poder passar la nit però quan arriben emergències com aquesta, es demostra que fem tard", conclou.

