VÍDEO L'angoixa al coronavirus provoca llargues cues al Mercadona de Mollerussa

La por al coronavirus ha provocat llargues cues aquest divendres al Mercadona de la ciutat de Mollerussa. Desenes de persones han hagut d’esperar a les portes de la gran superfície per poder comprar aliments després del confinament al que s’ha cridat des del Govern.En aquest sentit, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha fet una crida a la calma i ha garantit el proveïment "total i absolut" dels diferents establiments comercials d'arreu del país, després que s'hagin vist imatges de lineals de grans superfícies buits . Jordà ho ha atribuït al fet que la gent ha anat a comprar en massa i ha recordat a la ciutadania que les estanteries "cada dia es tornen a omplir" i que les situacions son "puntuals". D'aquesta manera, ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador a la població en aquest sentit.Jordà ha demanat via decret que es garanteixi la venda de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari. L'executiu vol que s'asseguri la seva continuïtat i que s'adoptin les mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris.En aquest sentit, els mercats municipals podran muntar-se en els propers dies, per bé que només ho podran fer les parades d'aliments.

