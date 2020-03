Salut demana limitar els acompanyants i les visites als hospitals

El Departament de Salut ha demanat a la ciutadania que es limiti el nombre d'acompanyants o de visites als hospitals arran del coronavirus. Xènia Acebes, directora de serveis assistencials de CatSalut, ha explicat que en les últimes hores s'han començat a impulsar una sèrie de mesures per limitar el nombre d'acompanyants als centres sanitaris i per limitar l'atenció presencial en aquest àmbits. Tot plegat amb l'objectiu de preservar els hospitals i centres sanitaris i protegir els professionals. Està previst que aquestes mesures s'allarguin entre 8 i 10 setmanes, el temps que es preveu que duri la pressió sobre el sistema sanitari arran del coronavirus.També es recomana limitar les visites a les persones ingressades als hospitals, als centres assistencials i a les residències, i en els pròxims dies s'allargarà la validesa de les receptes perquè la gent no hagi d'anar als hospitals a renovar-les. Acebes ha explicat també que s'està treballant per evitar que la gent hagi d'anar a les farmàcies a recollir medicaments. Així mateix, s'estan impulsant alternatives a l'hospitalització convencional, com ara l'hospitalització domiciliària i s'ajornaran operacions no urgents per tenir més recursos de cara a fer front a la crisi.Adrià Comella, director de CatSalut, ha explicat que a mesura que avança la malaltia s'està definint la resposta. En el 85% dels casos, ha dit, és "lleu" i amb molèsties "senzilles". En el 15% restant hi ha una gravetat "més o menys intensa". "El sistema es prepara per donar resposta als casos greus i cal fer compatibles aquelles coses importants -naixements, diàlisis, quimioteràpia-, urgents -ictus, infarts...- i els casos de coronavirus, especialment els greus", ha detallat Comella. A hores d'ara, hi ha 509 infectats a Catalunya.Comella ha explicat que els casos lleus requereixen d'un tractament "senzill", semblants als de la grip i basat en hidratació, descans i antitèrmic. Pel que fa als greus, Comella ha dit que són els que caldrà prioritzar. Ha demanat, en aquest sentit, que caldrà "prioritzar" els recursos sanitaris. "Conviuran dues fonts de demanda, d'activitat, alhora. La convencional i la derivada del coronavirus", ha explicat, i ha demanat que s'observin bé les recomanacions del Govern.Cal, doncs, evitar que el virus s'expandeixi. "Ho continuarà fent, però cada petit gest que fem treballa contra aquest virus", ha explicat, i ha destacat la importància d'aquestes conductes a l'hora de protegir el sistema sanitari, que ha de poder continuar donant resposta a les situacions urgents provades pel virus. "No són mesures senzilles, però és necessari que se segueixin", ha dit.Comella ha dit que el sistema fa setmanes que es prepara per l'embat del coronavirus i que les decisions es prenen amb el consens de totes les parts. "La reacció s'anirà desplegant en les properes hores i dies per donar la millor resposta possible i atendre el doble de demanda assistencial que el país haurà d'afrontar", ha explicat. En els centres sanitaris, ha afegit, s'hi ha d'anar per les qüestions més urgents. "És important no anar molt als centres sanitaris perquè és molt important que estiguin preservats de la infecció", ha alertat.Comella ha dit que s'estan reconduint usuaris i incrementant els recursos per fer front a la situació que es viu a Igualada i a la conca d'Òdena, confinada des d'ahir a la nit. El director de CatSalut ha dit que s'estan explorant diverses vies per incrementar els recursos de personal. També ha explicat que en els punts d'atenció tipus ambulatoris s'hauran de concentrar grups de professionals. "Cal concentrar els professionals en determinats entorns per millorar la resposta. També hi haurà professionals sanitaris que emmalaltiran", ha dit.En situacions de risc vital (accidents greus, infarts, ictus...), Comella ha dit que cal trucar el 112 com a telèfon d'Emergències. El 061 ha passat a unes 25.000 trucades al dia i pot quedar col·lapsat. "S'ha de fer servir per consultes sanitàries d'un cert nivell d'importància, no per dubtes", ha demanat. Pel que fa als altres canals per informacions de menys gravetat, Comella ha dit que hi ha el Canal Salut a través d'Internet i els telèfons dels CAP d'arreu de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor