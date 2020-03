La Intersindical proposa un impost a les grans fortunes per finançar la lluita contra el coronavirus

La Intersindical-CSC ha proposat crear un fons extraordinari amb impostos a les grans empreses i fortunes per finançar la lluita contra el coronavirus. El sindicat demana un "viratge" en la gestió de la situació i que s'aposti per una "sortida social" de la crisi. "La riquesa nacional i estatal s’han de posar al servei del gruix de la ciutadania i de la lluita contra el coronavirus, i el gruix fins ara intocable de la riquesa es troba en mans de les grans empreses i fortunes", apunta l'organització.El sindicat critica les decisions que s'han pres per part dels governs català i espanyol. "Malgrat l'excepcionalitat, aquestes iniciatives segueixen la mateixa lògica d'anteriors crisis i els sacrificis més grans sempre recauen en els treballadors ja sigui per haver d’assumir retallades d'ingressos o haver de fer dobles jornades laborals per complir amb la feina remunerada i la cura forçada de familiars", diu l'organització en un comunicat. L'organització recorda que el 10% més ric de l'Estat concentra més riquesa que tota la resta de la població junta. "És d'aquí d'on cal finançar les mesures a emprendre", afirmen.Per això, reclamen al govern espanyol un fons excepcional per fer front al coronavirus nodrit d'un retorn parcial del rescat bancari, la meitat del pressupost militar, i recàrrecs a la tributació a les Sicav, l'impost al patrimoni -també als territoris on no es recapta- i a l'impost de societats d’empreses amb més de 10 milions de beneficis entre 2018 i 2019.

