Catalunya ja supera el mig miler de casos de coronavirus

Segueix augmentant el nombre de casos de coronavirus a Catalunya, i de forma cada cop més acusada. En les darreres 24 hores s'han confirmat 190 nous positius -notablement per sobre dels 138 del dia anterior-, el que deixa el total en 508, segons les últimes dades del departament de Salut, fetes públiques aquest divendres a la tarda.Del total de positius, 35 estan en estat greu, 10 més que el dia anterior. Com a dada positiva, no ha mort cap persona per l'infecció en les darreres 24 hores.Un total de 67 del total de positius es localitzen a la conca d'Òdena, on el brot ha causat tres morts, i quatre casos greus. D'aquests 67 casos, 41 són professionals sanitaris. Com a dada positiva, no ha mort cap persona per la infecció en les darreres 24 hores.La meitat de morts, tres de les sis, s'han registrat a Igualada , on s'ha produït el brot intern més agressiu en territori català. Es tracta d'una dona de 71 anys; una de 83 i un home de 86 anys, tots ells amb patologies prèvies importants.Salut ja havia advertit poc abans que el degoteig de contagis per coronavirus s'intensificarà durant les properes dues setmanes. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, havia precisat que aquest escenari no és cap sorpresa. "No ens estranya", ha remarcat. Ha explicat que la pandèmia es troba en plena fase ascendent a Catalunya, on els positius per covid-19 superen els 200, i a la resta de l'Estat, on en són més de 3.000. Forma part de l'evolució "natural" del brot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor