Seat atura la producció pel coronavirus

El proper dilluns els empleats de la fàbrica de SEAT de Martorell ja no podran tornar al seus llocs de treball a causa del coronavirus. La crisi generada per la pandèmia ha deixat l'empresa sense subministraments i per tant, l'empresa ha decidit aturar tots els torns de les tres línies de producció a la cadena de muntatge.La companyia ho ha comunicat als seus treballadora aquest divendres mateix, els quals al llarg del dia d'avui ha continuat fent feina amb "total normalitt".

