Torra i Sánchez acorden ajornar la taula de diàleg

Els presidents de la Generalitat i del govern espanyol, Quim Torra i Pedro Sánchez, han acordat suspendre la taula de diàleg fins que la "situació sanitària" per la crisi del coronavirus "estigui en una altra fase". Les restriccions vinculades al control de la pandèmia impediran que la segona reunió de l'espai de negociació entre la Generalitat i l'Estat, que s'havia de celebrar la setmana que ve a Barcelona, es posposi. Així ho han acordat els dos presidents en una conversa telefònica mantinguda aquest divendres.Sánchez ha comunicat a Torra la decisió de la Moncloa de declarar l’estat d’alarma i ha explicitat les concrecions que traslladarà aquest dissabte en la reunió que mantindran per videoconferència amb la resta de presidents autonòmics. La sessió de treball, monogràfica pel coronavirus, començarà a les 10.00 hores.En el transcurs d'aquesta setmana, quan les decisions per contenir el coronavirus encara no eren tan dràstiques, Torra havia plantejat la possibilitat que la segona reunió de la taula de diàleg se celebrés per videconferència per evitar que la negociació s'aturés. El president català havia plantejat que la tecnologia era una eina a l'abast dels dos governs per no demorar el diàleg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor