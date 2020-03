El coronavirus es propaga a l'Estat entre un 7% i un 24% més ràpid que a Itàlia (i creixent)

A Itàlia hi ha quasi quatre cops més infectats per coronavirus que a l'Estat. Aquesta situació, però, podria capgirar-se ràpid, ja que la velocitat amb què es propaga a Espanya -i molt especialment, a Madrid- és més ràpida que la que tenia a Itàlia en aquestes alçades de la infecció. La diferència mitjana de l'increment de casos varia entre el 6,6% i el 23,5%, en funció de si s'agafa com a punt d'inici els 100 o els 200 infectats, però això també apunta a que la diferència entre les dues velocitats sembla que s'eixampla i es cada cop més accelerada a l'Estat.Aquest divendres al matí, com es pot veure en el gràfic superior, hi havia 15.113 infectats italians, per 4.209 a l'Estat, però el cert és que el brot va originar-se i créixer primer a Itàlia. Alguns estudis ja assenyalen que Espanya és, junt amb els EUA, el lloc on ara mateix la propagació és més accelerada, és a dir, on cada infectat transmet el coronavirus a més persones fins llavors sanes, amb una mitjana de 3 en els dos casos -la transmissió es considera controlada quan és inferior a 1.Una manera més intuïtiva d'analitzar el mateix fenomen és calcular quants nous casos es detecten cada dia, de mitjana, a cada estat. Com que el creixement és exponencial -com més infectats hi ha, més persones sanes poden infectar-, no es pot analitzar en termes absoluts. Una manera útil pot ser fer el càlcul no amb les dates reals, sinó situant com a dia 0 dels dos estats la jornada en què cadascun d'aquests va superar un determinat número crític de casos i el contagi va començar a desbocar-se.Si aquesta data crítica se situa en els 100 infectats, com en el gràfic inferior, es veu que l'increment de casos detectats seria inicialment superior a Itàlia, però els dies posteriors s'acceleraria a l'Estat, fins al punt que el dia onzè -el qual, per a Espanya, seria aquest divendres-, ja hi seria lleugerament superior. De mitjana, el ritme diari d'augment de casos seria a l'Estat un 6,6% major, amb una tendència, a més, clarament ascendent en relació a la d'Itàlia.Si, en canvi, se situés el punt crític i dia 0 en els 200 casos, el creixement seria quasi en tot moment superior a Espanya. Fins al vuitè dia -aquest divendres, per a l'Estat-, l'increment diari d'infeccions hi seria, de mitjana, del 44,2%, molt per sobre que el 35,8% d'Itàlia, en el mateix període. De fet, el nombre de casos nous, en aquests vuit dies a Espanya, seria superior que en els que hi va haver en els deu primers dies equivalents a Itàlia. O vist d'una altra manera, el coronavirus a l'Estat portaria, a aquestes alçades, dos dies d'avantatge respecte l'avenç fet en el seu moment entre els italians.El gràfic inferior resumeix les dades anteriors i afegeix un tercer escenari en què el dia 0 seria el d'assoliment de 150 casos. Segons aquestes dades, l'increment d'infectats diaris a l'Estat va ser del 39,7% en els dies posterior a assolir els 100 casos; del 41,2% en els posteriors als 150 casos; i del 44,2% en els posteriors als 200 casos. A Itàlia, en canvi, la progressió és molt similar en els tres escenaris, independentment del punt de partida.D'aquesta manera, i amb la precaució de tractar-se encara de pocs dies d'anàlisi i que el nombre d'infectats sense detectar pot ser elevat, les diferències de propagació entre els dos estats balla, en favor de l'espanyol, entre el 6,6% (essent el punt d'anàlisi, els 100 casos), l'11,6% (150 casos) o el 23,5% (200 casos). Amb l'agreujant que la velocitat s'accelera a Espanya -s'expandeix més com més recent és la data d'inici que es té en compte-, cosa que pot situar l'escenari italià més a proper del que sembla si les mesures recents no són prou efectives, com l'estat d'alarma I això que aquesta anàlisi s'ha fet amb les dades ofertes durant el matí, per fer-ho més homogeni en relació a l'evolució dels dos estats. Itàlia, en tot cas, ha notificat divendres a la tarda que la quantitat d'infectats s'havia disparat a 17.660, però sobretot els morts ja arriben a 1.266, dels quals 250 han estat només en les darreres 24 hores.

