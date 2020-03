Jordi Sànchez, aïllat a Lledoners per un possible positiu per coronavirus

Jordi Sànchez està en situació d'aïllament a la presó de Lledoners per un possible cas de positiu per coronavirus. Fonts governamentals han confirmat aque aquesta és ara mateix la situació del dirigent independentista, que s'haurà de sotmetre a proves en les pròximes hores per determinar si ha resultat infectat.El Departament de Justícia ha ajornat aquest divendres els vis a vis íntims i familiars en centre penitenciaris després de detectar un positiu en un professional i vuit casos sospitosos, quatre treballadors i quatre interns. No s'havia indicat en quina presó s'havia produït aquesta detecció. De moment, també s'ha determinat que se suspenen els permisos penitenciaris, però es mantenen les sortides de presos en tercer grau i en aplicació de l'article 100.2 del reglament de les presons, als quals s'han acollit els dirigents independentistes en les últimes setmanes.

