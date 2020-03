Suspesos tots els desnonaments a Barcelona pel coronavirus

Fa una estona el Servei de Jutjats que comunica els desnonaments ens ha informat que pel #Covid_19 es suspenen tots els desnonaments a Barcelona. Esperem que la mesura sigui extensible a tot l’estat. — Lucia Martín (@Lucia_MartinG) March 13, 2020

L'Ajuntament de Barcelona ha informat que queden suspesos tots els desnonaments a la ciutat mentre duri l'epidèmia de coronavirus. Així ho ha anunciat la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, a través del seu compte de Twitter.L'alcaldessa, Ada Colau, havia reclamat al president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que prengués la mesura per protegir les famílies més vulnerables i també els treballadors municipals que intervenen en els processos de desallotjament.Fins avui, el TSJC s'havia limitat a prendre un acord per recomanar als jutjats que suspenguessin només aquells llançaments "no urgents".El president, Quim Torra, també havia anunciat que reclamaria l'aturada dels desnonaments al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

